I controlli della velocità in Canton Ticino non si fermano nel periodo natalizio. La Polizia cantonale e le polizie comunali comunicano che, in ottica di prevenzione della circolazione stradale, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari anche nel periodo dal 25 dicembre al 31.

I controlli della velocità mobili saranno per il distretto di Leventina a Lavorgo; per il distretto di Locarno a Riazzino; per il distretto di Vallemaggia ad Avegno; per il distretto di Lugano a Cadro, Caslano, Molino Nuovo e Centro.

I controlli della velocità semi-stazionari sono in programma a Bellinzona e Sant’Antonino.