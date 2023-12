Droga di vario tipo, pronta per essere suddivisa in dosi e venduta ai consumatori. Forse gli ultimi acquisiti in vista dei giorni di festa. Un’attività interrotta dai carabinieri della stazione di Cermenate in collaborazione con i militari dell’Arma dello squadrone Cacciatori di Sardegna.

Ieri pomeriggio, durante i controlli del territorio, i carabinieri hanno effettuato un blitz nei boschi della zona di Bregnano, un’area monitorata proprio per contrastare le attività di vendita della droga.

Nel bosco, i carabinieri hanno sorpreso e bloccato due marocchini di 27 e 32 anni, senza fissa dimora. Sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti di vario tipo, in particolare 30 grammi di eroina, 20 di cocaina e 85 di hashish. Sequestrati inoltre materiale per il confezionamento delle dosi, denaro contante e cinque telefoni cellulari. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

Nel periodo delle festività natalizie i controlli delle forze dell’ordine sono stati ulteriormente potenziati, in particolare per contrastare i furti e le attività di spaccio di sostanze stupefacenti.