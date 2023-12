Mancano poche ore al Natale e Espansione Tv accompagna i telespettatori nella solennità del periodo di festività con numerosi momenti liturgici in diretta.

A partire da un doppio appuntamento domani 24 dicembre, giorno della vigilia. La mattina alle 10 verrà trasmessa, come di consueto, la messa della domenica, l’ultima di Avvento. A mezzanotte Etv proporrà, sempre in diretta, la messa pontificale dalla Cattedrale di Como. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Oscar Cantoni. La messa sarà aperta dal canto della Kalenda, l’annuncio del Natale che si legge, dal Martirologio, alla data del 25 dicembre e che si presenta come una ricapitolazione dell’attesa universale del compimento dell’Avvento del Signore. I telespettatori potranno dunque ascoltare e partecipare anche a distanza a questo momento solenne.

Etv accompagnerà i fedeli anche lunedì 25 dicembre, giorno di Natale, quando, sempre dal Duomo, il vescovo di Como Cantoni presiederà la messa pontificale con benedizione papale alle 10.

Doppio appuntamento liturgico in diretta il 31 dicembre. Alle 10 sarà trasmessa la messa della domenica, mentre alle 17 Etv permetterà ai fedeli di seguire il Solenne Pontificale con il cardinale Cantoni, con il canto del Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso. Al termine dell’anno civile, infatti, la Chiesa si rivolge al Signore per rendergli grazie, lodarlo, domandare perdono e invocarne la benedizione.

Le consuete messe delle 7 del mattino in diretta su Etv riprenderanno lunedì 8 gennaio, sempre dalla chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Como.