Dopo il sole dei giorni scorsi da oggi e per buona parte della settimana il cielo in provincia di Como sarà coperto ma senza precipitazioni di rilievo, con qualche schiarita, soprattutto sul lago. Come spiega 3BMeteo, infiltrazioni umide hanno raggiunto la Lombardia determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Nello specifico – dice sempre 3BMeteo – su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle Orobie nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno con schiarite in serata. Sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

La tendenza nei prossimi giorni. Alta pressione sulla Lombardia ma contestualmente afflusso di correnti via via più umide dal Ligure. Tempo dunque uggioso su pianure e Prealpi per risalita di nubi medio-basse, con anche qualche isolata pioviggine non esclusa specie tra Pavese, Lomellina e Milanese; tendenzialmente più soleggiato sulle Alpi. Temperature ancora ben oltre la media, specie in quote, ma in progressivo calo. Modesto fronte in arrivo il giorno 28, ma con scarse conseguenze in termini di precipitazioni, mentre tra il 30 e il 31 dicembre potrebbe arrivare un fronte più incisivo (da confermare), con temperature che rientrano nella norma e neve sulle Alpi anche a quote medio-basse.