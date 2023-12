E ora sognare è lecito. Lo dice la classifica della serie B. Al termine del girone d’andata il Como ha chiuso al secondo posto nella classifica di serie B in coabitazione con il Venezia.

Gli obiettivi di vertice non sono mai stati nascosti dal club, con Mirwan Suwarso che, ospite di Etv, a metà ottobre era stato perentorio. “Puntiamo alla A subito, senza playoff”. Lo stesso Suwarso, sempre a Etv, in una intervista successiva ha poi alzato ulteriormente l’asticella, parlando di un Como da Champions entro 5-10 anni.

Ma per andare in Europa il primo passo è la promozione in A. E la graduatoria colloca gli azzurri, lassù in alto, con un girone di ritorno tutto da vivere. Lo ricordiamo, in serie A vanno le prime due, il terzo posto viene assegnato ai playoff. In caso di arrivo in parità fra due o più squadre verrà compilata la classifica avulsa, che tiene conto dei punti conseguiti negli scontri diretti fra le formazioni interessate ed eventualmente della differenza reti.

In questo momento il Parma ha sei punti di vantaggio sulle seconde Venezia e Como, con la formazione emiliana che a tutti gli effetti è la candidata numero uno alla promozione diretta.

Il Venezia nelle ultime uscite ha avuto inattesi colpi a vuoto. Dietro, a due punti da lagunari e lariani, c’è un sorprendente Cittadella. Poi, a tre lunghezze, due formazioni che erano date per favorite e che per differenti motivi hanno finora deluso le aspettative, Cremonese e Palermo. Più indietro, ai margini della zona playoff, club ambiziosi come Bari e Sampdoria.

Un Como che potrebbe approfittare delle incertezze degli avversari, con un girone tutto da vivere con grande intensità. Il via, per gli azzurri, il 13 gennaio, con la gara interna con lo Spezia. Seguiranno la trasferta a Reggio Emilia il 20 e il match interno con l’Ascoli il 27. In panchina Osian Roberts, il nuovo tecnico, anche se è facile pensare che Cesc Fabregas sia destinato ad avere sempre un ruolo rilevante.