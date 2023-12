Plaude alla manovra la comasca Alessandra Locatelli, ministro per la Disabilità. “La Legge include la creazione di un Fondo unico Disabilità con un budget di oltre 552 milioni di euro – dice – Questo dimostra una grande attenzione per le fasce più deboli della società, con la proroga del taglio al cuneo fiscale e dell’Irpef a più scaglioni, il rinnovo del bonus per le barriere architettoniche e facciate per i nuclei familiari in difficoltà. Nonostante i progressi fatti, c’è ancora molto lavoro da fare e mi impegnerò a portare avanti queste iniziative, in particolare per quanto riguarda l’inclusione e la disabilità. È importante iniziare a parlare di un Paese che è accessibile per tutti, sia nella salute, nel lavoro, a scuola che nel tempo libero, ogni giorno e in ogni momento”.