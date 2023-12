Seconda sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Cantù, battuta nel derby contro l’Urania Milano ieri sera al PalaDesio per 84-85. Si trattava di una sfida importante per rialzare la testa dopo lo stop interno contro Trapani e per mantenere il secondo posto in classifica, di grande rilievo in vista dei playoff di fine stagione.

“Siamo molto amareggiati per come è finita la partita. – ha commentato coach Devis Cagnardi – Abbiamo subito oltremodo fisicamente il loro gioco interno, Beverly in 16 minuti ha fatto 16 punti e 10 rimbalzi, proprio nella partita in cui ci è mancato Burns. È un peccato non essere riusciti ad approcciare fisicamente questa gara come avremmo dovuto fare. Nel finale ci sono stati errori da parte nostra, abbiamo buttato due o tre palloni sanguinosi e sbagliato qualche appoggio e tiro aperto. Dobbiamo essere più continui e nei momenti finali faremo meno regali agli avversari. Questa partita purtroppo è andata, non possiamo rigiocarla e abbiamo una partita importante la prossima a Torino, in cui ci giocheremo parte della qualificazione alla Coppa Italia. – ha concluso Cagnardi – Da martedì ci ributtiamo in palestra con grande focus, cercando di recuperare Burns, riavere Bucarelli al 100% e mettere in ritmo Cesana per prepararci al meglio.”