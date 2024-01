Auto nel lago a Como, in viale Geno, nel tratto finale della strada. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Sulla vettura caduta in acqua e affondata ci sarebbero dalle prime informazioni due persone.

Ancora da chiarire cosa sia accaduto. La macchina, per cause ancora da chiarire avrebbe sbattuto contro parapetto, sfondando la ringhiera e finendo in acqua. L’auto sarebbe rapidamente sprofondata per diversi metri, anche perché il lago in quel tratto è subito profondo.

Alcuni testimoni hanno dato l’allarme e sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco con il gommone. Allertati i sommozzatori dei pompieri per il recupero della vettura e delle due persone che sembra fossero sulla macchina.

In viale Geno sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che stanno cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto, ascoltando anche possibili testimoni dell’incidente.