Abitava a Turate la donna di 30 anni morta ieri sotto una valanga in Val Formazza, nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Con la giovane ha perso la vita anche un 53enne di Legnano. I due erano impegnati in un’escursione con le ciaspole nella zona del lago di Toggia.

Originaria di Saronno, Vanessa Gatti recentemente si era trasferita a Turate dopo aver vissuto per anni a Origgio, nel Varesotto. Grande appassionata di montagna, ieri mattina la 30enne era partita per una camminata con le ciaspole con Roberto Biancon. Entrambi sono stati travolti da una valanga mentre camminavano a circa 2.200 metri di altitudine, tra il passo San Giacomo e l’alpe Troggia.

“La valanga rimane uno dei fenomeni più imprevedibili della montagna – si legge in una nota del Soccorso Alpino Piemonte – Purtroppo ieri, 7 gennaio 2024, due escursionisti con le ciaspole hanno perso la vita nella zona del Lago del Toggia in Val Formazza. I corpi sono stati trovati grazie al lavoro di squadra del nostro tecnico di elisoccorso e dell’unità cinofila da valanga a bordo dell’eliambulanza del servizio regionale di elisoccorso, che è riuscita a raggiungere il luogo dell’incidente nonostante condizioni meteorologiche proibitive”.

Quando sono stati individuati e raggiunti dai soccorsi, purtroppo Vanessa Gatti e Roberto Biancon erano già senza vita. Nelle scorse ore, la notizia della morte della 30enne si è diffusa anche a Turate, nella zona in cui la giovane donna viveva. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di dolore per la scomparsa della giovane. “Nel grande dolore, l’unico piccolo conforto è che stavi facendo quello che tanto amavi”, il messaggio di un amico che ricorda la grande passione di Vanessa per la montagna.