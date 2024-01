Stadio Sinigaglia, i progetti richiesti per il rifacimento dell’impianto sono arrivati alla proprietà, che li ha già valutati e li ha rimandati agli autori, chiedendo una serie di correzioni. Lo ha spiegato a Espansione Tv Mirwan Suwarso, esponente del gruppo indonesiano che detiene il Como 1907.

“Abbiamo ricevuto le proposte, ma le abbiamo rispedite ai progettisti con alcuni commenti rispetto ad elementi da rivedere. C’è ancora molta strada da fare” sono state le parole del top manager.

Obiettivo del club, come lo stesso Suwarso ha dichiarato nello scorso mese di ottobre a Etv, è iniziare i lavori per il nuovo stadio già in questo 2024.

L’intenzione è di creare una struttura sempre aperta, con ristoranti, camere con vista sul lago e sul terreno di gioco, possibilmente collegata alle sedi di Canottieri Lario e Yacht Club. Un progetto globale per la zona che comprende anche la creazione di nuove aree di parcheggio interrate.

Lo stesso Suwarso non ha nascosto il fatto che, una volta scelto il piano preferito dalla proprietà, si darà vita ad un confronto con il sindaco, l’amministrazione e la città per valutare ogni aspetto.

Negli ultimi giorni, intanto, i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare degli operai in azione nell’impianto cittadino, nella zona dei distinti.

Nessuna rivoluzione in vista al momento, il Como 1907 ha fatto sapere che si è trattato di indagini strutturali nell’ambito dell’ordinaria manutenzione dell’impianto cittadino.

L’ultimo intervento in ordine di tempo sul Sinigaglia stadio risale a novembre scorso quando sono stati montati i mille nuovi seggiolini in curva. Ora si attende il via libera all’utilizzo dalla commissione di vigilanza.