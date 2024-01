(ANSA) – TRIESTE, 12 GEN – I flussi migratori provenienti dalla rotta balcanica e le strategie di gestione messe in atto sono stati i temi al centro di un vertice che si è tenuto ieri in Prefettura a Trieste, presieduto dal capo dipartimento Libertà civili e Immigrazione del ministero dell’Interno e commissario delegato per la gestione dell’emergenza migranti, prefetto Laura Lega. Lo riferisce la Prefettura di Trieste in una nota. Al momento di "confronto e approfondimento congiunto" hanno partecipato i prefetti del Friuli Venezia Giulia, il presidente della giunta regionale, Massimiliano Fedriga, e l’assessore regionale all’Immigrazione, Pierpaolo Roberti. "Un focus particolare – si legge nella nota – è stato poi riservato alla tematica dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ospitati presso i centri di accoglienza di questo territorio regionale. Durante la giornata di visita, il prefetto Lega ha anche svolto una serie di sopralluoghi in regione finalizzati a visionare situazioni di interesse dell’Amministrazione in relazione alla tematica dell’accoglienza dei richiedenti asilo, tra i quali quelli rivolti alla visita delle strutture del Cara e del Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia)". (ANSA).