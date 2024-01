Non solo il blue Monday, il giorno più triste dell’anno, ad appesantire il lunedì mattina dei pendolari comaschi ci si è messa anche Trenord. Due i treni cancellati già dalla mattinata, a cui si sommano i ritardi che continuano a persistere.

I disagi maggiori sulla tratta Asso-Seveso-Milano, dove il guasto a un convoglio che si è fermato ha causato ritardi su tutta la linea. I primi problemi già all’alba: il treno delle 6.39 da Cadorna e diretto a Erba è rimasto fermo per 29 minuti. Da qui ritardi a catena. Il treno 618, partito da Asso, ha raggiunto Milano con 24 minuti di ritardo. Più di mezz’ora di ritardo per il treno 1626, che invece che da Erba è partito da Merone.

E continuano anche ora i disagi sulla tratta che passa per Seveso per un guasto all’infrastruttura nei pressi di MILANO PORTA VITTORIA, spiegano sul sito di Trenord, dove è in corso l’intervento dei tecnici.

Problemi pure sulla linea Como-Saronno-Milano con due treni cancellati per un “intervento tecnico” non meglio precisato. E guai anche per chi viaggia sulla tratta Chiasso-Como-Milano. Questa mattina un treno che è rimasto fermo troppo tempo in stazione ha causato ritardi su tutta la linea. Circa un quarto d’ora di ritardo per i treni delle 7.49 e 8.13 da Como a Milano e 13 minuti sul convoglio delle 8.43 partito da Porta Garibaldi per Chiasso. Ritardi che però stanno continuando anche ora