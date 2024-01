(ANSA) – BOLZANO, 16 GEN – E’ atteso entro domani l’annuncio della composizione della nuova giunta provinciale di Bolzano, alla vigilia della seduta del Consiglio provinciale che giovedì si riunisce per eleggere Arno Kompatscher per la terza e volta presidente della Provincia autonoma. Quello di Svp, Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen sarà un esecutivo extra-large con undici assessori per garantire al gruppo linguistico italiano due assessori. Uno dei tre partiti italiani dovrà comunque rinunciare al un posto in giunta ed accontentarsi, per così dire, della vicepresidenza del Consiglio provinciale e di un assessorato nella Giunta regionale, che in Trentino Alto Adige ha però molto meno competenze rispetto agli esecutivi delle due Province autonome. Si concluderà in Zona Cesarini l’iter per la formazione della giunta Kompatscher ter. Il governatore sarà confermato nel suo incarico a un soffio dal limite di 90 giorni dalle elezioni del 22 ottobre, previsto dalla legge elettorale. A questo punto il ritorno alle urne sarebbe stato inevitabile. Per la prima volta la Svp, che per decenni governava l’Alto Adige con maggioranza assoluta, necessita non solo di un partner tedesco, ma anche di ben tre alleati italiani, per raggiungere una maggioranza neanche troppo comoda di 19 su 35 consiglieri. Se il partito italiano rimasto senza assessorato dovesse invece uscire, la maggioranza scenderebbe ad appena 18. (ANSA).