Carceri in Ticino, è stato pubblicato il concorso per l’assunzione di agenti di custodia femminili e maschili.

Il Dipartimento delle istituzioni comunica che è stato pubblicato oggi – con scadenza il 19 febbraio – il concorso per l’assunzione di agenti di custodia nelle strutture carcerarie cantonali, anche in vista dell’apertura della Sezione femminile.

Per far conoscere meglio la professione sono organizzate, in collaborazione con la Città dei Mestieri, due serate informative. La prima – il 30 gennaio 2024 alle 20.00 – aperta a tutti e la seconda – il 31 gennaio 2024 alle 20.00 – specificatamente rivolta ad aspiranti agenti donne, durante la quale si farà conoscere l’importante ruolo che, anche nel contesto penitenziario, può essere assunto da personale femminile.

Per le informazioni relative al concorso e per partecipare consultare il sito www.ti.ch/concorsi.