Scuole pubbliche di Como, dal 18 gennaio le iscrizioni online per l’anno 2024/2025. Famiglie comasche alle prese con la scelta della scuola per i propri figli. Per le iscrizioni alle classi prime della primaria e secondaria di I e II grado. O, per dirla alla vecchia maniera, alle elementari, medie e superiori. La domanda resta cartacea per la scuola dell’infanzia. La procedura, che riguarda gli istituti pubblici, sarà ancora una volta online e si potrà accedere al sistema a partire dal 18 gennaio e fino al 10 febbraio.

Sul portale del ministero dell’Istruzione e del Merito vengono fornite tutte le informazioni.

“Si svolgeranno online anche per quest’anno le procedure di iscrizione per tutte le classi prime delle Scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiranno alla procedura telematica”. Come detto la domanda resta cartacea per la Scuola dell’infanzia.

Quindi i tempi e le modalità di accesso al sito per procedere. “Le domande di iscrizione online devono essere inoltrate dalle 8:00 del giorno 18 gennaio alle 20:00 del 10 febbraio utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Da quest’anno è online la Piattaforma Unica, punto di accesso per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. All’interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni online, con tutte le informazioni utili per la procedura. Tramite il servizio “Scuola in Chiaro” potrà essere individuata la scuola di interesse”.