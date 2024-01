Truffe online nel Comasco.

124 truffe online per un valore di circa 20mila euro. E’ stato denunciato per truffa e ricettazione un 59enne residente in Campania, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe truffato anche in provincia di Como. A farne le spese un pensionato, vittima di una truffa legata alla compra-vendita online su un noto sito internet.

Il 59enne campano infatti si sarebbe fatto accreditare 136 euro su una carta prepagata risultata intestata a lui, per l’acquisto di una macchina per il caffè, senza poi consegnare l’oggetto al pensionato che lo aveva richiesto.

L’attività investigativa ha permesso di accertare che sulla stessa carta prepagata erano confluite somme di denaro per un importo di circa 20mila euro. L’incasso di 124 truffe online tutte riconducibili al 59enne. Reati che sarebbero stati commessi nel corso del 2022 su tutto il territorio nazionale.

Dall’esame della carta inoltre i militari hanno scoperto che le somme incassate attraverso le truffe online, venivano poi trasferite con operazioni bancarie a terze persone, al fine di ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza, interessando circa 13 persone.

I militari di Lurate Caccivio hanno denunciato per truffa e ricettazione il 59enne mentre i colleghi di Mariano Comense hanno denunciato per concorso in truffa, un 49enne ed un 54enne, entrambi campani e già noti alle forze dell’ordine. I due uomini, avrebbero pubblicato un annuncio per la vendita di una bici elettrica su una nota piattaforma internet. Un cittadino di 42 anni, interessato all’oggetto avrebbe contattato i falsi venditori per l’acquisto, i quali però riuscivano a farsi accreditare un bonifico di 350 euro senza mai consegnare la merce e rendendosi irreperibili.