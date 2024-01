Scontro al vertice tra UnipolSai Briantea84 Cantù e Santo Stefano Kos Group. Sabato 20 gennaio alle ore 15.30 al PalaMeda si affronteranno le prime due del girone A nel basket in carrozzina di serie A. La sfida è valevole per la decima e ultima giornata di regular season. Poi sarà tempo di playoff, con accoppiamenti definiti al termine di tutte le gare che si disputeranno in contemporanea a quelle del girone B.

“Stiamo per entrare nella fase decisiva della stagione tra play off di serie A, Coppa Italia e Champions Cup – ha dichiarato coach Josef Jaglowski, tecnico della Briantea – Sarà un periodo interessante e tosto, anche perché tra due settimane ci ritroveremo a lottare e a confrontarci con squadre di assoluto livello in Europa. Pensando a questo sabato, non ci saranno diverse modalità legate alla nostra preparazione, come dico sempre. Speriamo nel supporto di tutti i nostri tifosi e cercheremo di non deluderli”.

I canturini sono avanti in classifica grazie alla vittoria nella gara di andata nelle Marche chiusa sul punteggio di 68 a 51. Santo Stefano, per poter chiudere in testa, dovrà battere la UnipolSai di almeno 18 punti.