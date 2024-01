Domani, sabato 20 gennaio torna a Naggio (comune di Grandola ed Uniti) l’evento “Macello!-Musica in casa e cibo ai falò di Sant’Antonio per sopravvivere all‘inverno”. La festa, rispetto al passato, si amplia con più musicisti e più abitazioni messe a disposizione dai residenti della frazione.

L’idea degli Amici di Naggio, promotori dell’iniziativa, è semplice: guarda al passato nel ritrovare il piacere di invitarsi a casa quando non c‘erano luoghi pubblici di incontro, quando si faceva festa con quello che si aveva, quando si accendeva un falò per scacciare l‘inverno. Un percorso tra arrosticini, vellutate, polenta e ragù e tipici piatti street food come il pulled pork e il pepper stout beef, che potranno essere assaggiati in prossimità delle abitazioni che apriranno le loro porte per ospitare musica di ogni genere.

Il programma è fitto: si inizia alle 18.30 a Villa Giulia insieme a Sergio Lattes, per vent‘anni pianista dell‘Orchestra Sinfonica della Rai, con un concerto dal titolo “Relazioni pericolose. Giochi d’acqua di Ravel e Listz”. Si prosegue alle 19 con il cantautorato sognante della Forma delle Nuvole a Casa Bionda (replica alle 21). Saranno invece nell’abitazione di vacanza del noto biblista, Don Bruno Maggioni – che qui aveva stabilito il suo luogo di pace e studio – alle 19.30 e alle 21 i Potage, formazione punk guidata da Sandro Sench Bianchi. Nello stesso luogo sarà possibile visitare la cantina che ospita il vino ufficiale, il Rosso Macello di produzione campana, firmato da La Cantina del disordine.

L’ospite d’onore, il cantautore Peppe Voltarelli, terrà tre momenti musicali, due in via Dossello alle 20 e alle 22, uno in compagnia di Maurizio Pratelli alle 21.30 alla Scuoletta. C’è poi spazio a Casa Thari (alle 20.30 e alle 22) per il pop rock alternativo dei Knk Project,. Oltre alla partecipazione estemporanea dei ParalleleBipedi, costola dei Ciuciacamarononé, a Casa di Ellen & Maurizio alle 22, sono poi i veterani Tirlindana – rock del lago, con due concerti alla Scuoletta alle 20.30 e alle 23 a tirare la volata al Dj set di The imperfect groove-Funk Addicted, che porterà la festa nella notte e oltre.