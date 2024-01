Violenta aggressione nei boschi a Fino Mornasco, al confine con Cadorago, noti per le attività di spaccio. Due immigrati di 24 e 26 anni sono stati feriti, uno in modo grave. Entrambi sono stati soccorsi e ricoverati negli ospedali di Varese e Como. I carabinieri della compagnia di Cantù hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

I due, entrambi senza documenti, probabilmente di origine marocchina, sarebbero stati picchiati con un bastone e feriti anche con un coltello. L’aggressione è avvenuta attorno alle 19 di ieri sera a Fino Mornasco, in via Campagnola.

Vedendo i feriti, un passante o un residente ha chiamato il numero unico di emergenza 112. A Fino Mornasco sono intervenute l’automedica del 118 e due ambulanze ed è stato poi chiesto anche l’invio dell’elicottero. Il ferito in condizioni più gravi è stato trasportato a Varese ed è in terapia intensiva, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Ricoverato al Sant’Anna il secondo ferito.

I carabinieri della compagnia di Cantù hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduta. L’aggressione potrebbe essere collegata alle attività di spaccio, frequenti nella zona boschiva in cui sono stati soccorsi i due feriti. Sono comunque in corso gli accertamenti.