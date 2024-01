Un uomo di 43 anni, Manuel Millefanti, è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione. A scoprire il corpo la mamma della vittima, nel salotto di casa. L’uomo, dalle prime informazioni era ferito al petto e l’ipotesi è un omicidio. I carabinieri della compagnia di Cantù sono nell’abitazione per i rilievi e hanno avviato le indagini. Secondo le prime informazioni, il 43enne viveva da solo in via Marconi, a pochi metri dalla casa dei genitori. Nella notte, dopo essere stato colpito ha chiamato la madre per chiedere aiuto. La donna è accorsa e ha trovato il figlio a terra ferito. Ha chiamato i soccorsi ma non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’uomo in passato avrebbe avuto qualche precedente per reati legati allo spaccio.