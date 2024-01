Progetti emblematici in Lombardia, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia anche nel 2024 collaboreranno per le iniziative “emblematiche”; si tratta di interventi di alto valore per le comunità locali. A rotazione ne beneficiano 4 province: quest’anno è il turno di Como, Varese e Brescia.

Complessivamente verranno messi a disposizione 8 milioni di euro per ciascuna provincia lombarda di Como, Varese e Brescia, di cui 5 messi a disposizione da Fondazione Cariplo e 3 cofinanziati da Regione Lombardia. L’obiettivo dei progetti emblematici è lavorare sulle connessioni favorendo il consolidamento di veri e propri ecosistemi territoriali per rispondere ai bisogni della comunità che favoriscano lo sviluppo sociale, culturale e ambientale.

La raccolta delle proposte entro l’11 aprile che avvierà una prima scrematura che si chiuderà entro luglio. Quindi, per chi sarà ammesso alla fase 2, la presentazione e l’invio dei progetti entro il 7 novembre. La Fondazione emetterà il suo verdetto a fine 2024.

“Si tratta di interventi che, come è avvenuto in passato, possono dare una spinta fondamentale allo sviluppo dei territori, e offrire un importante supporto per la coesione e il rafforzamento delle comunità. Ci aspettiamo idee e progetti che vadano in questa direzione, grandi iniziative capaci di fare la differenza, di innescare un processo virtuoso. Parola d’ordine: fare sistema per non disperdere risorse ed energie, ma concentrare gli sforzi su priorità condivise”, ha spiegato Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo.

“Lo scopo, e allo stesso tempo il valore dei progetti emblematici, va infatti nella direzione di una Lombardia inclusiva attenta a tutte le realtà territoriali. Occorre investire sulla promozione del nostro patrimonio sociale e culturale, di conoscenza e formazione, sull’inclusione e la coesione, sull’accesso ai servizi – ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia – Occorre, inoltre, continuare a investire su infrastrutture e reti materiali e digitali, su opere e servizi per la mobilità”.