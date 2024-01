Canton Ticino – Chiasso. Comparto Franscini: per consentire le opere di riqualificazione stradale, l’introduzione della Zona 30 e i piani generali di smaltimento prevista la chiusura completa di vicolo dei Calvi dal 29 gennaio all’8 marzo. In totale sei settimane di lavori, salvo imprevisti, per il risanamento delle canalizzazioni comunali e il rifacimento della strada.

Il traffico proveniente da via Livio non potrà attraversare il centralissimo corso San Gottardo dal parcheggio “Gambrinus” per raggiungere via Bossi.

Sarà predisposta la segnaletica di cantiere che sarà allestista in collaborazione con la polizia comunale di Chiasso.