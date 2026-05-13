Ecoisola di via Donatori di Sangue ancora fuori uso. Domani previsto l’intervento dei tecnici

L’intervento di riparazione dell’ecoisola di via Donatori di Sangue è ufficialmente programmato per la mattinata di domani, quando i tecnici provvederanno alla sostituzione della scheda elettrica danneggiata che ne ha causato il blocco. La conferma è arrivata direttamente da Aprica, società del gruppo A2A che gestisce il servizio, contattata da Espansione Tv in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini. Il distributore è infatti fuori uso ormai da diversi giorni e la situazione ha creato forti malumori tra i residenti della zona: sul cartello che indica il guasto sono comparsi messaggi di protesta e scritte con cui l’utenza ha lamentato l’assenza di comunicazioni chiare circa i tempi necessari per il ripristino.Il caso di via Donatori di Sangue rappresenta l’ultima criticità rimasta aperta dopo i disservizi generalizzati che ieri hanno interessato buona parte dei distributori cittadini. A partire dalle ore 8:00 della mattinata di ieri, infatti, molti utenti si sono trovati nell’impossibilità di ritirare i sacchi a causa di un blocco dei server esterni. Il problema tecnico, di natura informatica, ha richiesto diverse ore di lavoro da parte dei tecnici del software, che sono riusciti a risolvere l’anomalia e a riattivare i collegamenti soltanto nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:30. Se per la maggior parte della città la situazione è tornata alla normalità, per il punto di prelievo di via Donatori di Sangue sarà necessario attendere ancora poche ore per l’intervento strutturale sulla componentistica elettronica.