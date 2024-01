L’unione fa la forza, un motto che si fa concreto. Nasce il “Community funding sostegno al no profit” della Bcc Brianza e Laghi. Si parte dal coinvolgimento di più realtà espressione del territorio – enti del terzo settore, scuole, associazioni sportive, parrocchie – interessate a lanciare una raccolta fondi online. Il secondo passaggio è la formazione specifica su come costruire e promuovere la campagna. Il terzo è il lancio del progetto in piattaforma. La Bcc oltre a coprire i costi della formazione e quelli tecnici di avvio del progetto, seguirà ogni fase del percorso, compresa la promozione di eventi pubblici partecipando come donatori e assegnando premi extra alle iniziative più interessanti.

«Con il community funding la BCC punta a dare al terzo settore ed agli enti non profit, un supporto integrativo e innovativo rispetto alle classiche erogazioni liberali e all’attività più strettamente bancaria – afferma il presidente della BCC, Giovanni Pontiggia –. Questo perché la nostra, non è semplicemente una banca, è prima di tutto una cooperativa che fa banca di comunità e di prossimità, interpretando con convinzione un ruolo sociale per famiglie, imprese e associazioni del territorio».

«Il community funding è stato sviluppato col supporto della Federazione Lombarda delle BCC. Un bell’esempio di come nelle Bcc idee generative possano davvero fare la differenza e trasformarsi in “un buon lavoro” anche per le nostre comunità». Ha concluso Pontiggia.