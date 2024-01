Vignetta autostradale. Da domani per percorrere le autostrade svizzere sarà necessario il nuovo contrassegno di colore verde. Che sia nel formato tradizionale oppure elettronico con il primo di febbraio entra in vigore il contrassegno del 2024 che come sempre sarà valido fino al 31 gennaio dell’anno successivo.

Chi ancora non si fosse attrezzato dovrà farlo, pena la sanzione. Come segnalato dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è possibile procedere anche l’acquisto del contrassegno elettronico in modo rapido e semplice indicando la categoria del veicolo, il Paese di immatricolazione e la targa di controllo. I dati registrati vengono memorizzati su un server in Svizzera. La validità del contrassegno elettronico ha inizio con il relativo acquisto e la sua durata è uguale a quella del tradizionale formato adesivo (e quindi dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno successivo). Il prezzo ammonta a 40 franchi, indipendentemente dal formato selezionato (elettronico o adesivo).

Mentre il bollino tradizionale è associato al veicolo, quello elettronico è correlato alla targa di controllo.

La vignetta adesiva può essere acquistata ai valichi di frontiera e, in Italia, negli uffici dell’Aci, sempre al prezzo di 40 franchi. Il tagliando digitale può invece essere acquistato sul sito www.e-vignette.ch tramite il portale «Via» dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Il controllo del contrassegno elettronico effettuato al confine dai collaboratori dell’Ufficio delle dogane e all’interno del Paese dalla polizia cantonale tramite verifiche a campione delle targhe di controllo. Chi si trovasse a circolare sulle autostrade senza, prevista una sanzione da 200 franchi, alla somma bisogna poi aggiungere il costo della vignetta stessa.

Sono già circa 2 milioni le vignette elettroniche vendute.