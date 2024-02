Una giovane promessa irlandese entra nella rosa del Como. In un mercato che definire spumeggiante è limitativo, la società lariana ha voluto puntare su un prospetto che era ambito da una lunga serie di club europei. Dallo Shamrock Rovers è giunto sul Lario il centrocampista 17enne Najemedine Razi. Il giovane ha già giocato, oltre che nel campionato irlandese, anche in Conference League. “Non c’è dubbio che Naj abbia talento, ma ha anche la giusta mentalità” ha detto mister Osian Roberts. “Ha i piedi per terra, è concentrato e lavora sodo. Non vediamo l’ora di vedere come crescerà qui a Como”.

Il Como 1907 ha inoltre annunciato la firma di Federico Chinetti. Si tratta del quarto contratto da professionista di un giocatore del settore giovanile azzurro.

Sul fronte delle partenze, è stata ufficializzata a titolo definitivo quella dello spagnolo Alex Blanco, ceduto alla Reggiana. Il giovane Diego Ronco è stato invece temporaneamente destinato alla Virtus Verona.

I lariani tornano in campo sabato alle 16.15 in trasferta con la Ternana. Gara che sarà diretta dall’arbitro Manuel Volpi di Arezzo, che è alla sua “prima” assoluta con il Como 1907 in campionati professionistici.