Lago di Como e Ceresio protagonisti alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, inaugurata ieri e aperta fino a domani negli spazi di Mico a Milano. “Il turismo è un volano importantissimo, rappresenta il 13% del prodotto interno lordo, ha contribuito ad aumentare i posti di lavoro, incentivando l’occupazione femminile”, ha detto Daniela Santanchè, ministro del Turismo, dopo il taglio del nastro.

Alla fiera sono presenti 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi, con 26 nuove destinazioni che per la prima volta hanno deciso di promuoversi all’evento. Bit2024 ospita la Lombardia al Padiglione 3. La Regione è presente con uno stand di 722 metri quadrati, che accoglie 48 operatori lombardi. Sono in mostra 12 opere realizzate dall’illustratore Jacopo Ascari, una per ciascuna provincia lombarda, un quadro che ne racchiude l’essenza storico-culturale e paesaggistica locale. L’opera relativa alla provincia di Como raffigura le due ville più rappresentative del territorio, Villa Olmo e Villa del Balbianello.

Il Lago di Como e il Ceresio sono protagonisti. “La BIT rappresenta un’occasione unica per proiettare il Lago Ceresio verso l’interesse internazionale. – sottolinea il presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Massimo Mastromarino – Il nostro territorio, già noto per la sua bellezza naturale, si offre al mondo come una destinazione ideale per chi è alla ricerca di mete green, in armonia con la natura e il paesaggio mozzafiato che caratterizza questa regione”.

Tra le località più caratteristiche del territorio, il borgo dipinto a Claino con Osteno, il lago di Piano a Carlazzo, una riserva naturale, e la frazione Castello a Valsolda, con le case arroccate sulla montagna.

“Grande afflusso in Bit e allo stand della Lombardia nella prima giornata aperta al pubblico, – ha commentato l’assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali – a testimonianza della voglia di turismo che è esplosa anche nella nostra Regione, che nel 2023 ha registrato oltre 50 milioni di soggiorni, di cui oltre il 65% di turisti esteri. Il nostro spazio è dedicato al nuovo brand “LOMBARDIA Style”, che rappresenta concretamente la nuova narrazione dei territori lombardi, le nostre 12 province, ognuna con le sue bellezze nascoste da svelare e le sue eccellenze da condividere allo scopo comune di rendere sempre più attrattiva la nostra Regione”.