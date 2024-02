Alla richiesta del controllore di mostrare il biglietto del bus, un passeggero ha reagito aggredendo senza motivo l’addetto di Asf Autolinee, gli ha sferrato un calcio al petto e lo ha insultato. E’ intervenuta la polizia e l’uomo è stato denunciato.

Il violento episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, attorno alle 17.30, sull’autobus della linea 6 diretto a Maslianico. All’altezza di piazza Cavour, il controllore, un 47enne, ha chiesto al passeggero, un uomo di 64 anni residente a Tavernola, di mostrargli il biglietto.

Alla richiesta del controllore, che non ha fatto altro che il suo lavoro, il passeggero ha reagito insultandolo e sferrandogli un calcio al petto. Il conducente ha fermato l’autobus ed è partita la chiamata al numero unico di emergenza 112.

In piazza Cavour è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra. Dopo le prime cure, il controllore non ha voluto essere trasportato in ospedale. Sono arrivati gli agenti della volante della polizia di Stato di Como e il passeggero è stato portato in questura.

Al termine degli accertamenti, il 64enne è stato denunciato a piede libero per lesioni e per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Nel suo zaino gli agenti hanno trovato infatti un grosso cacciavite.

Solo pochi gironi fa, sabato scorso, un autista di Asf Autolinee era stato aggredito e picchiato da un passeggero sul lungolago a Como. In quel caso, il conducente era stato trasportato al pronto soccorso del Valduce per accertamenti.