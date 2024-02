Degrado dei sottopassaggi a Como. Odore nauseante, rifiuti e sporcizia. Sono molti i cittadini che raccontano il quotidiano disagio di chi percorre il sottopasso pedonale di Piazza Vittoria – Porta Torre, a due passi dalla città murata e dal mercato cittadino. A rendere poco sicuri i residenti della zona anche la presenta di soggetti, spesso con bottiglie di alcolici, che bivaccano nell’area verde proprio di fronte Porta Torre.

“Anche giardinetti vengono usati come latrine – lamenta un cittadino della zona – I resti archeologici presenti sono pieni di rifiuti e fogliame vario – aggiunge sottolineando – Per i turisti che entrano nella città murata non è di certo una bella accoglienza”.

Nelle scorse ore intanto si è provveduto a ripulire la zona dei giardinetti e del sottopassaggio pedonale dai rifiuti.

Spostandosi di poco la situazione purtroppo non cambia. Transenne gialle a delimitare una parte del sottopasso pedonale di piazza San Rocco. Nei mesi scorsi un’auto in arrivo da via Napoleona ha sfondato parte della struttura esterna. Da allora l’accesso al sottopasso è stato transennato per motivi di sicurezza.

Anche in questo caso la situazione di degrado non cambia. Inoltre, trattandosi di una zona molto trafficata, l’opera è importante per i cittadini. Il sottopasso è infatti molto frequentato dalle persone che vivono nel quartiere. Diverse le segnalazioni di residenti per sporcizia e poca manutenzione, dato che il sottopassaggio è ancora transennato.