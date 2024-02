Incidente stradale poco dopo le 7 a Quartino. Un 19enne motociclista svizzero domiciliato nel Bellinzonese circolava in via Monteceneri in direzione di Locarno. In base a una prima ricostruzione e per cause ancora da chiarire, il giovane in moto avrebbe investito una 15enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della polizia intercomunale del Piano nonché i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure alla ragazza e al motociclista, li hanno trasportati in ambulanza all’ospedale. La 15enne ha riportato gravi ferite e sarebbe in pericolo la vita, mentre il 19enne lievi ferite. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa al traffico.