Como, da martedì chiude il passaggio a livello di piazza del Popolo, per manutenzione urgente, con conseguenti modifiche temporanee della circolazione.

Dalle ore 22 di martedì 13 febbraio continuativamente fino alle ore 8 di venerdì16 febbraio sarà quindi prevista la sospensione continuativa della circolazione veicolare e pedonale in piazza del Popolo all’altezza del passaggio a livello.

La misura prevede una serie di variazioni che riguardano la viabilità.

Per i veicoli provenienti da Sud (da via Napoleona) e diretti presso il Comune di Como, il Parcheggio Arena, piazza Verdi e la Ztl: il percorso da fare sarà via Milano – piazza Vittoria – largo Spallino – viale Battisti – preferenziale normalmente riservata al trasporto pubblico (via Nazario Sauro – via Bertinelli) – piazza Roma – piazza Cavour – via Fontana – via Cairoli.

Per i veicoli provenienti da Sud (da viale Lecco e da via Dante) e diretti presso il Comune di Como, il Parcheggio Arena, piazza Verdi e la Ztl è previsto il percorso piazza del Popolo – via Manzoni – via Foscolo – lungolago – via Cairoli.

Per i veicoli provenienti da Nord (da via Torno) e diretti presso il Parcheggio Arena e la Ztl il percorso è via Torno – lungolago – via Cairoli.

Per i veicoli provenienti da Nord (da via Recchi) e diretti presso il Parcheggio Arena e la Ztl, percorso via Rosselli – lungo Lario Trento – corsia preferenziale normalmente riservata al trasporto pubblico – via Cairoli.

È prevista la temporanea deviazione delle linee del Trasporto Pubblico Locale (Asf Autolinee e Fnm Autoservizi) e la contestuale sospensione del regime viabilistico di Ztl in entrambi i sensi di marcia, lungo il percorso di piazza Verdi, via Rodari, via Giovini, piazza Cavour, via Fontana, via Cairoli.