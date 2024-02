Como, dopo piazza del Popolo chiude anche il passaggio a livello di piazzale Gerbetto. Nell’ordinanza comunale si legge che la chiusura continuativa scatterà a partire dalle ore 22.00 del 19 febbraio alle ore 8.00 del 24 febbraio 2024. Previste anche chiusure notturne nella fascia 22.00-8.00.

Ad accompagnare il provvedimento le misure viabilistiche:

-sospensione continuativa della circolazione veicolare in piazzale Gerbetto all’altezza del passaggio a livello;

-conseguenti variazioni viabilistiche:

-deviazione del traffico veicolare proveniente da via Petrarca e arterie afferenti in via Carloni;

-deviazione del traffico veicolare proveniente da piazzale Gerbetto in direzione di via Sirtori e via Giulini e/o in direzione di via XX Settembre – viale Aldo Moro;

Resta garantita l’accessibilità pedonale in sicurezza dei viaggiatori diretti ai binari 1 e 2 della Stazione FN Como Borghi.