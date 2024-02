Incidente tra due auto nel primo pomeriggio di oggi a Como, in via Lucini all’incrocio con viale Innocenzo. Un uomo di 52 anni è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave. E’ stato portato all’ospedale Sant’Anna per accertamenti.

Lo scontro tra le due vetture è avvenuto attorno alle 14. Dopo l’impatto sono intervenuti, oltre all’ambulanza, gli agenti della polizia locale per i rilievi e per ridurre i disagi alla circolazione. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, già congestionato per i cantieri aperti in città.