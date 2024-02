Un nuovo provvedimento di chiusura prolungata di un passaggio a livello in centro città, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della convalle e la pazienza degli automobilisti.

Dopo i lavori dei giorni scorsi in piazza del Popolo la prossima settimana è infatti prevista la chiusura per interventi di manutenzione urgente anche del passaggio a livello di piazzale Gerbetto.

Nell’ordinanza comunale si legge che lo stop continuativo scatterà a partire dalle ore 22 di lunedì 19 febbraio alle ore 8 di sabato 24. Non soltanto. Sono state previste ulteriori blocchi nella fascia 22-8 tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

Ad accompagnare il provvedimento una serie misure viabilistiche, con la conseguente deviazione del flusso dei veicoli.

Con il transito vietato dal passaggio a livello, chi arriverà da via Petrarca sarà costretto a svoltare in via Carloni.

Chi giunge invece da piazzale Gerbetto dovrà rivolgersi in direzione di via Sirtori e via Giulini oppure verso via XX Settembre o viale Aldo Moro.

Il comune di Como specifica che resta garantita l’accessibilità pedonale in sicurezza dei viaggiatori diretti ai binari 1 e 2 della Stazione Como Borghi.