E’ fissata per il 22 febbraio la scadenza per presentare le domande per organizzare mercati occasionali e rassegne hobbistiche a Como nell’anno 2024. Il Comune ha pubblicato l’avviso che rimarrà aperto ancora per pochi giorni.

I mercati occasionali prevedono la “vendita su aree pubbliche di prodotti non alimentari, effettuata da una pluralità di imprese commerciali o di produzione, munite di titolo autorizzativo per il commercio o per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche” Sono invece considerate rassegne hobbistiche le iniziative in cui “una pluralità di soggetti privati espone, scambia, baratta o vende oggetti di modico valore”.

Il bando del Comune di Como precisa che, scopo delle iniziative è “offrire ai residenti, ai turisti e a coloro che si trovano in città per lavoro, studio o altre ragioni, l’opportunità di conoscere, confrontare e acquistare prodotti tipici dell’artigianato e di conoscere, scambiare o acquistare prodotti non reperibili nell’ordinario circuito commerciale, in quanto frutti dell’attività creativa individuale o di attività collezionistiche poste in essere al di fuori di qualsiasi organizzazione di tipo imprenditoriale”.

La domanda di occupazione del suolo pubblico per queste attività deve essere presentata entro le 23.59 del 22 febbraio prossimo.