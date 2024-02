Il turismo sul Lago di Como, motore trainante per l’intero territorio. In poche parole valorizzazione delle bellezze, ma anche risorsa economica e possibilità di lavoro. Ma il post Covid – dopo il periodo di chiusure e limitazioni – è stato difficile. Ha portato difficoltà nella ricerca di personale qualificato per le strutture ricettive. Un problema che ha toccato anche il Comasco. Per rilanciare alcune professioni e per creare un ponte tra il mondo del lavoro, il sistema scolastico e le persone in cerca di occupazione il prossimo 23 febbraio l’istituto Ezio Vanoni di Menaggio ha in programma il Touristic Job Day, un evento organizzato dalla provincia di Como – centro per l’impiego di Menaggio in collaborazione con la scuola superiore.

Il Touristic Job Day

La mattina sarà dedicata agli studenti dell’ultimo anno che avranno l’opportunità di esplorare le prospettive di carriera nel settore turistico, incontrando le aziende locali e partecipando a seminari volti ad acquisire le competenze necessarie per affacciarsi al mondo del lavoro. Oltre alle aziende del settore turistico, saranno presenti anche diverse agenzie per il lavoro ed enti accreditati che offriranno supporto e informazioni. La mattinata si concluderà con un incontro a cui parteciperanno alcuni testimonial aziendali del settore turistico che racconteranno la loro esperienza lavorativa, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del territorio. Il pomeriggio sarà dedicato alle persone in cerca di occupazione, che avranno l’occasione di incontrare le stesse aziende e Agenzie per il lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta nel settore turistico. La partecipazione all’evento è libera, ma per la buona organizzazione della giornata gli interessati possono prendere contatto con il Centro per l’Impiego di Menaggio.

Gli organizzatori: “Opportunità di lavoro e momento di formazione”

“Il Touristic Job Day rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano avvicinarsi o consolidare la propria posizione nel mondo del lavoro in un settore trainante per la nostra provincia come è quello turistico“. Spiega il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. “Questo evento non è solo un’occasione per conoscere le realtà imprenditoriali del territorio e le loro offerte di lavoro, ma è anche un momento di formazione e orientamento.”

“Una delle prerogative dell’Istituto – sottolinea il dirigente scolastico del Vanoni, Domenico Gianfrancesco” – è quella di proporre un dialogo attivo con il territorio e con le realtà produttive. Poter far incontrare domanda e offerta del dinamico mondo del lavoro offre opportunità che meritano di essere sostenute.”