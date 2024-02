Due anni dopo l’esposto alla Corte dei Conti ancora senza risposta, il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo fa un nuovo passo per chiedere la modifica dell’accordo di programma sull’ospedale Sant’Anna che assegna a San Fermo gli introiti del parcheggio. “Ho chiesto un’udienza urgente al procuratore regionale per fare luce sull’accordo di programma e sulla possibilità di un danno erariale a sfavore di Asst Lariana e Regione Lombardia”, fa sapere l’esponente dem.

“Sullo scandalo del parcheggio dell’ospedale di San Fermo non ci si può arrendere – dice Orsenigo – Useremo tutti i mezzi in nostro possesso per ribaltare una situazione assurda che dura da troppo tempo”.

Il Comune di San Fermo incassa ogni anno circa un milione di euro dai parcheggi. “Tutti i soldi dei malati vanno a San Fermo – attacca Orsenigo – L’ingiustizia è realtà quotidiana dal 2010. Nel 2022, insieme al presidente dell’Associazione Civica Utenti della Strada, Mario Lavatelli, e al consigliere provinciale di Como, Vincenzo Latorraca, ho presentato un esposto alla Corte dei conti della Lombardia. Chiedevo venisse accertata e valutata la possibilità di un danno erariale per effetto della concessione del parcheggio, gratuita e scandalosamente illimitata, al Comune di San Fermo. Dalla Corte dei conti non è arrivata risposta”.

Nel 2019, Orsenigo aveva promosso una petizione che aveva raccolto 5mila firme per chiedere la revisione dell’accordo di programma. “Ora chiediamo un’udienza urgente in Corte dei conti in modo che qualcosa cambi”, annuncia il consigliere regionale dem. “Regione Lombardia – conclude Angelo Orsenigo – firmataria dell’intesa, può e deve prendere una posizione netta a riguardo. Quanto ancora dobbiamo aspettare perché si metta fine allo scandalo di un accordo che ingrassa le casse di un solo Comune? Non ci arrenderemo”.