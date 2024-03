Cinture e portachiavi in pelle di pitone senza i certificati previsti e centinaia di articoli senza indicazioni sulla provenienza e con il marchio “vera pelle” non autorizzato. La merce è stata scoperta dalla guardia di finanza di Erba durante un controllo in un’attività commerciale della cittadina.

Le fiamme gialle avrebbero trovato 2mila prodotti in vendita senza le indicazioni minime utili al consumatore per valutare qualità e provenienza. Tra i prodotti anche oggetti in pelle di pitone senza i certificati necessari per garantire e monitorare il commercio di animali in via di estinzione. La merce è stata sequestrata