Piove dentro le scuole di Como. Muffa, crepe, infiltrazioni e aule inagibili a causa degli allagamenti. Una situazione purtroppo comune a molti edifici scolastici della città. A farne le spese sono soprattutto gli alunni che frequentano le scuole dove spesso si verificano allagamenti, costretti anche, in alcuni casi, a cambiare temporaneamente edificio per poter svolgere lezione e le consuete attività scolastiche.

E’ il caso della scuola primaria di via Isonzo. Aule inagibili a causa delle infiltrazioni di acqua, piccoli alunni scortati dalla polizia locale e dai vigili del fuoco in un altro plesso, la scuola media via Picchi. Un situazione che si verifica ogni volta che piove in maniera intensa. Una lunga fila di bambini costretti – a causa dell’acqua – a cambiare edificio per poter svolgere in sicurezza la giornata scolastica. E sempre nelle giornate caratterizzate da forte maltempo, i piccoli alunni delle elementari non possono far ritorno nell’edificio di via Isonzo dove è presente la mensa scolastica. Il pasto a questo punto viene consegnato nell’altra scuola oppure ci si organizza con il pranzo al sacco per tamponate l’emergenza. In altri casi ancora, se il maltempo concede una tregua, la carovana di piccoli studenti si rimette in marcia per rientrare nella propria scuola. Un via vai che si verifica – come detto – ogni volta che piove.

A confermare la situazione di disagio è il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Como Prestino-Breccia Simona Convenga: “Fronteggiamo le situazioni di emergenza con misure eccezionali. Gli alunni della primaria vengono accolti dalla scuola media di via Picchi quando piove – spiega – Da una parte abbiamo edifici vetusti e dall’altra purtroppo fenomeni di piogge intense e consistenti”. Poi la preside fa sapere che nei mesi scorsi sono stati eseguiti i lavori sulla copertura della scuola e si è nella fase del collaudo, ma a quanto pare la situazione non è migliorata. Nella scuola continua a piovere e la situazione preoccupa soprattutto le famiglie degli alunni della primaria. Tante le segnalazioni arrivate alla redazione per chiedere all’amministrazione cittadina di intervenire per risolvere una volta per tutte la situazione.

Aule chiuse e anfiteatro inagibile in un’altra scuola elementare comasca, quella di via Giussani a Rebbio che per stato della struttura e problematiche potrebbe essere paragonata alla scuola di via Varesina, la struttura che ospita i bambini dell’infanzia salita alla cronaca le numerose infiltrazioni, crepe sulle pareti di alcuni locali, aule inagibili e sbarrate all’accesso dei piccoli alunni e ancora acqua che scende lungo i muri vicino alle luci.

Anche per la primaria di via Giussani le foto inviate alla redazione lasciano intuire il disagio di chi frequenta l’istituto: aule chiuse a causa degli allagamenti, secchi per tentare di raccogliere l’acqua e l’anfiteatro chiuso e inagibile ai piccoli studenti. Le immagini – come nel caso di via Varesina – ancora una volte parlano da sole.

Per segnalare problemi nelle scuole di Como è possibile inviare un messaggio o attraverso la pagina Facebook dell’emittente o attraverso l’email etg@espansionetv.it.