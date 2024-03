Scuole allagate, dopo le segnalazioni e le foto che documentano la situazione della primaria di via Isonzo e di quella di via Giussani il Comune risponde. Anche se sembra difficile arrivare a una totale risoluzione dei problemi in tempi brevi, con buona pace di alunni, personale e famiglie.

In via Isonzo a Prestino aule inagibili a causa delle infiltrazioni di acqua, piccoli studenti scortati dalla polizia locale e dai vigili del fuoco in un altro plesso, le medie di via Picchi. Una situazione che si verifica ogni volta che piove in maniera intensa. A confermare la situazione di disagio è stato il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Como Prestino-Breccia Simona Convenga: “Fronteggiamo le situazioni di emergenza con misure eccezionali” ha chiarito. Da Palazzo Cernezzi spiegano che è in programma un intervento di potature delle grosse piante sul perimetro dell’edificio. Con il maltempo, infatti, foglie e rami vanno a intasare i pluviali, l’acqua non riesce a defluire e si creano i ben noti problemi di infiltrazione. Oltre alle potature si dovrà procedere con un intervento di pulizia complessiva.

Da un plesso all’altro. In via Giussani a Rebbio aule chiuse e acqua nell’anfiteatro.

Anche in questo caso le foto inviate alla redazione lasciano intuire il disagio di chi frequenta l’istituto. Qui gli interventi in programma sembrano più consistenti, chiariscono sempre da Palazzo Cernezzi, e si legano al contratto appena firmato che prevede lavori in parte nell’archivio sotterraneo, in parte nella palestra e in parte ancora nella stessa scuola (compresa una porzione di guaina). Si tratta di un investimento importante da 2 milioni di euro. Già oggi, fanno sapere dal Comune, c’è stato un ulteriore sopralluogo. Si parla di un anno di cantiere, la prima fase riguarda proprio la parte sottostante perché non va a inficiare l’attività didattica. Si procederà per lotti funzionali e in estate si interverrà negli spazi scolastici. Tra l’altro all’interno una parte dei bagni degli alunni risulta fuori uso da tempo.

Infine nell’asilo di via Varesina a causa del maltempo i lavori alla copertura sono stati rimandati mentre gli interventi per la rimozione della muffa saranno eseguiti durante le vacanze di Pasqua, quando la scuola è chiusa e non frequentata dai bambini.