Raccolta dei pannolini in città, dopo otto mesi di attesa arrivano i contenitori in città per la raccolta dei pannolini. Era una delle novità annunciate al momento della sottoscrizione del nuovo contratto d’appalto con Aprica, la società che si occupa della gestione dei rifiuti in città, nell’estate 2023.

Tante le famiglie che avevano chiesto la possibilità di prevedere punti di raccolta per i pannolini, visto che sempre dal mese di luglio è stato tolto un passaggio per il ritiro dell’indifferenziata.

Lunedì a Palazzo Cernezzi è in programma un incontro tra i settori comunali commercio, ambiente e strade assieme alla polizia locale e Aprica. “Abbiamo già individuato le dieci postazioni dove saranno posizionati gli smart bin, i raccoglitori per il conferimento dei pannolini per le famiglie con bambini dai 0-3 anni che saranno dislocati in tutta la città – spiega l’assessore a Commercio e Ambiente del Comune di Como Michele Cappelletti – L’utente dovrà quindi recarsi con una apposita tessera al contenitore a lui più vicino per gettare il rifiuto”. Poi sempre l’assessore annuncia: “Contestualmente alla nuova tessera verrà anche distribuito alle famiglie il raccoglitore anti odore per i pannolini da tenere in casa”.

Finalmente per la famiglie con bambini piccoli qualcosa sembra muoversi. Dall’autunno Aprica avrebbe dovuto distribuire i mille contenitori domestici per i pannolini per agevolare i genitori nella gestione casalinga dei rifiuti, mentre con la tessera sarà possibile accedere ai contenitori stradali dedicati alla raccolta di questo tipo di rifiuto, che saranno dislocati in tutta la città.