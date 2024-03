Il campionato di serie A di basket in carrozzina entra nella sua fase decisiva. Sarà il PalaMeda a decretare una delle due finaliste del torneo tricolore 2023-2024. Sabato 16 marzo alle 18.30 è in programma gara2 semifinale scudetto tra UnipolSai Briantea84 Cantù e Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari, serie al momento sull’1 a 0 per i canturini grazie alla vittoria in Sardegna del 2 marzo scorso (59-70) nel primo confronto.

La UnipolSai ha a disposizione due match point, con la possibilità di chiudere qualsiasi discorso già sabato. Eventuale gara3 si disputerà sempre al PalaMeda il giorno successivo, domenica 17 marzo alle 15 (prenotazione posti eventualmente aperta dalla serata di sabato).

“Sabato giocheremo una partita molto importante, siamo avanti nella serie ma non vuol dire che abbiamo già vinto – ha commentato coach Josef Jaglowski – Il lavoro delle ultime due settimane è stato intenso e la preparazione è stata svolta in maniera seria da parte di tutti. Conosciamo bene il valore dell’avversario e i punti di forza di Sassari, mi auguro di vedere una prestazione migliore sotto il punto di vista del nostro gioco. Sappiamo che può succedere di tutto, ce lo insegna sempre lo sport in qualsiasi disciplina. Ci aspettiamo tanto supporto dai nostri tifosi”.

Nell’altra partita di semifinale si sfidano sabato alle 16 Deco Metalferro Amicacci Abruzzo (vincitore nella prima uscita) e Santo Stefano Kos Group.