Piana di Muggiò, passo in avanti per la riqualificazione dell’area: presentata una proposta per la Cittadella dello Sport già portata in Regione. Il Comune di Como ha ricevuto lo scorso 7 maggio, ma la notizia è stata diffusa solo in queste ore, “da una primaria ESCo (Energy Service Company) – si legge nella nota diffusa – un’istanza preliminare finalizzata alla presentazione di una successiva proposta di partenariato pubblico-privato che ha come oggetto la realizzazione, il finanziamento, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di un nuovo centro natatorio e un nuovo palazzetto dello sport”.

Al centro del piano, quindi, piscina e palazzetto. Due edifici per cui da tempo i cittadini attendono risposte.

“L’Istanza contiene un master plan progettuale e una stima di investimento complessivo di circa 39 milioni di euro con relativo quadro economico generale”. Viene precisato.

Il progetto prevede una sostanziale riqualificazione urbanistica dell’area, comprensiva di realizzazione degli impianti sportivi, parcheggio a raso e ottimizzazione della viabilità.

Questa mattina il sindaco, Alessandro Rapinese, l’assessore alle Opere Pubbliche, Maurizio Ciabattoni e il dirigente delle Opere Pubbliche di Palazzo Cernezzi, Luca Noseda, si sono recati in Regione Lombardia per un primo confronto a seguito del quale si è fissata per il prossimo 15 maggio una sessione di confronto tra soli tecnici allo scopo di verificare sia la sostenibilità economica del progetto che gli eventuali prossimi passi da compiere.

Per la Regione era presente l’assessore agli Enti Locali, Massimo Sertori.

“Si tratta di un’istanza preliminare da una primaria ESCo nazionale – ha commentato Rapinese – è un’opportunità che vogliamo vagliare fino in fondo. Oggi eravamo in Regione a condividerne gli aspetti dal punto di vista pratico. Prima di procedere è necessario che i tecnici analizzino la sostenibilità e la finanziabilità dell’opera. I tecnici comunali e regionali insieme da dopodomani inizieranno a valutare ogni singolo aspetto. Seguirò da vicinissimo ogni passo – dice ancora il primo cittadino – per noi la piscina e il palazzetto sono una totale priorità, siamo felici di essere stati ritenuti affidabili ed è un’occasione che merita di essere approfondita in ogni sua parte”.