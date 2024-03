Serre storiche di Villa Olmo, un’azienda con sede a Piacenza, la Impredima Srl, si è aggiudicata la gara per il restauro e il recupero funzionale della struttura. L’intervento rientra nel progetto “Tra ville e giardini del Lago di Como – Navigare nella conoscenza”. L’importo complessivo, che inizialmente si attestava a 1.250.000 euro, è passato ora a 2.099.000 euro: un aumento di ben 850mila euro rispetto al progetto originario, dovuto alla “situazione congiunturale sfavorevole che ha provocato l’allungamento dei tempi e l’incremento dei costi delle materie prime”. La riqualificazione prevede anche un contributo da parte di Fondazione Cariplo.

Lo scorso dicembre era arrivato il via libera definitivo della giunta di Palazzo Cernezzi al progetto esecutivo. Completata la gara per l’affidamento del cantiere, i lavori dovrebbero concludersi, secondo cronoprogramma, in circa un anno e mezzo.

Nello specifico, per la serra principale e per quelle secondarie, gli interventi previsti riguardano il recupero o la sostituzione dei serramenti esistenti, la sostituzione delle vetrate, il rifacimento del manto di copertura, il recupero degli elementi in pietra, in metallo e in cemento decorativo, il rifacimento dei banconi per la coltivazione delle piante, il risanamento delle pareti in muratura e il rifacimento degli intonaci e della pavimentazione. Nella serra principale, è prevista anche la realizzazione di un blocco di servizi igienici.

Dopo il restauro, le serre potranno essere destinate, oltre che al ricovero e alla coltivazione delle piante, anche ad ospitare eventi, conferenze, catering e attività didattiche.