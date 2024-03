Domenica in coda sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, tra il capoluogo lariano e la Svizzera. Come già accaduto ieri, anche oggi il cantiere nella galleria San Fermo, con la riduzione della carreggiata 24 ore su 24, ha creato rallentamenti al traffico. Una situazione che non è certo una sorpresa nei giorni feriali, che con l’avvicinarsi della bella stagione e la ripresa del turismo diventa una costante pure nel fine settimana.

Il traffico più intenso per vacanze, gite e spostamenti per lo shopping ha portato le consuete code. Serpentoni di auto e rallentamenti tra Como e il confine che anche nella giornata di oggi sono state una costante. Autostrade segnalava già dal mattino rallentamenti sia in direzione di Lainate sia in direzione della Svizzera per lavori.

Il cantiere che comporta la riduzione della carreggiata proseguirà fino a maggio, quando i lavori dovrebbero essere finalmente completati definitivamente. Alle limitazioni attive 24 ore su 24, sette giorni su sette si aggiungono quasi quotidianamente chiusure totali negli orari notturni.

Per la prossima settimana, Autostrade ha annunciato, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di domani alle 5 di martedì 19 marzo la chiusura totale al traffico del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

Per il transito di trasporti eccezionali invece, dalle 22 di martedì alle 5 di mercoledì e dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Sarà chiuso anche il tratto compreso tra Lago di Como-allacciamento A59 tangenziale di Como, verso Lainate. Per chi proviene dalla A59 tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.