Como 2027, il sondaggio di Piepoli per Etv. Domani l’evento aperto al pubblico

Tra ventiquattro ore la città di Como conoscerà i risultati del primo sondaggio pubblico sulle elezioni amministrative del 2027.

Qual è il gradimento del sindaco Rapinese? I comaschi lo voterebbero ancora? Quali sono i problemi della città? La qualità della vita è aumentata o diminuita negli ultimi anni? Rapinese a parte, centrodestra e centrosinistra quanto pesano? E i singoli partiti?

Sono domande che troveranno risposta nei risultati del sondaggio commissionato da EspansioneTV all’Istituto Piepoli.

L’esito dell’indagine verrà svelato in un evento pubblico: venerdì 29 maggio alle 20:30, nell’auditorium di Etv. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. I risultati verranno poi commentati dagli esponenti politici della città, tutti invitati all’evento.

Non ci sarà, invece, Alessandro Rapinese, che ha preferito declinare l’invito poiché, ha spiegato, centrodestra e centrosinistra non hanno ancora espresso un candidato.

Como 2027, il sondaggio di Piepoli: appuntamento venerdì 29 maggio alle 20:30. Nell’auditorium di Etv o in diretta su EspansioneTv.