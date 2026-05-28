Si avvicina il Rally della Valle Intelvi. Iscrizioni prorogate al 1 giugno

Il rally della Valle Intelvi è pronto a tornare in strada. La 18esima edizione della corsa automobilistica si disputerà sabato 6 e domenica 7 giugno con base a Centro Valle Intelvi, in provincia di Como. A presentare la gara, ad Argegno, sono stati gli organizzatori, ovvero l’Automobile club di Como insieme alle associazioni Valle Intelvi corse e Rally dei laghi.



Si tratta di un appuntamento molto sentito sul territorio, perché ogni anno richiama appassionati e piloti da tutta la zona dei laghi. La corsa, infatti, non è soltanto una sfida sportiva, ma vale anche per il campionato di zona e per il Trofeo delle province lombarde, quindi mette in palio punti pesanti per chi vi partecipa. Proprio per questo gli organizzatori hanno chiesto un ulteriore sforzo agli equipaggi e hanno deciso di prolungare le iscrizioni fino a lunedì 1 giugno, così da ampliare il più possibile il numero dei concorrenti al via.



Sul fronte dell’organizzazione, il sopralluogo con le forze dell’ordine ha dato esito positivo. E proprio per questo l’evento può contare sul pieno sostegno di sindaci e istituzioni, che ormai considerano il rally una vera vetrina per tutta la valle. A fare gli onori di casa, intanto, sarà ancora una volta il duo già vincitore per tre volte, formato da Andrea Spataro e Omar Piras, di nuovo in pista con la stessa potente vettura dell’anno scorso per andare a caccia del quarto trionfo.