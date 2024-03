Assalto ieri sera a un’azienda di logistica di Casnate con Bernate. In azione una banda composta da almeno dieci persone incappucciate, che ha utilizzato nove tra auto e furgoni per bloccare la strada. I malviventi, messi in fuga dall’allarme e dall’arrivo delle forze dell’ordine, sono fuggiti senza rubare nulla.

Il colpo, probabilmente pianificato nei dettagli, ricorda per le modalità altri assalti analoghi avvenuti in provincia di Como. Ieri sera, i malviventi hanno preso di mira la El Logistica. Dalle prime ricostruzioni della polizia, ad agire sarebbero state undici persone, tutte con il volto coperto da un cappuccio.

La banda ha bloccato la strada utilizzando nove mezzi, risultati rubati. I malviventi sono poi entrati in azione nell’azienda, hanno forzato l’ingresso per accedere al capannone dove probabilmente sapevano che avrebbero trovato merci da rubare. In base ai primi accertamenti però, la spaccata ha fatto scattare l’allarme e i ladri, rendendosi conto che in breve tempo sarebbero arrivate le forze dell’ordine sono fuggiti senza rubare nulla.

A Casnate con Bernate sono intervenuti i poliziotti della questura di Como, con le volanti e i colleghi della squadra mobile, alla quale sono affidate le indagini. Gli agenti della scientifica hanno effettuato i rilievi nel capannone assaltato. Sequestrati i mezzi utilizzati dai malviventi per bloccare la strada, che saranno analizzati dagli investigatori alla ricerca di tracce utili per risalire agli autori del tentato furto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.