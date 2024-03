(ANSA) – CAGLIARI, 25 MAR – Tutti i principali dossier, tra cui le emergenze, come sanità e trasporti con la scadenza del bando sulla continuità territoriale. Il passaggio di consegne tra il presidente uscente della Regione Christian Solinas e la prima donna governatrice della Sardegna è durato quasi tre ore, nella sede istituzionale della Regione a Villa Devolto, a Cagliari. Una sede che resterà soltanto di rappresentanza, annuncia Todde, la presidente vuole avere la sua base ufficiale nella sede operativa della Regione in viale Trento: "Perché penso che sia importante essere operativi, avere contezza di ciò che accade negli uffici, nelle direzioni, avere la possibilità di parlare con con gli assessorati quando c’è bisogno. Voglio essere un presidente operativo, quindi mi sembra la sede migliore per me – sottolinea – penso che si addica a ciò che sono". E nel palazzo di viale Trento la presidente si è voluta recare subito dopo "per completare il passaggio anche lì". "Abbiamo parlato di tanti temi che sono importantissimi, a cui bisognerà dare continuità amministrativa – ha spiegato Todde -. Ci sono anche degli atti in scadenza e bisognerà ovviamente lavorare subito". Per Todde sono diverse le cose su cui si può dare continuità, "per esempio sul tema commissariale – risponde – ci siamo confrontati, io sono estremamente contenta della scelta del commissario per le bonifiche della Maddalena e per esempio questa è una cosa che porterò avanti con continuità". Con Solinas un incontro sereno, lo precisa lui stesso rispondendo alle sollecitazioni dei giornalisti sulle scaramucce elettorali: "Una cosa è la campagna elettorale, qui oggi c’era un incontro tra due istituzioni, una uscente e una che sta entrando ad assumere appieno il proprio ruolo e quindi il registro del confronto è stato un registro assolutamente istituzionale e di rispetto". Per il segretario del Psd’Az si conclude "un ciclo che ho vissuto con spirito di servizio, cercando di adempiere al mio ruolo con disciplina e onore", Abbiamo parlato veramente di tutto, a partire dai trasporti, poi di sanità, di industria, di personale, l’intero insieme delle gestioni anche commissariali". (ANSA).