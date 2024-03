Lavori in autostrada, scatta la tregua di Pasqua con la sospensione dei cantieri – da domani e fino al 2 aprile – tranne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Nessuno stop agli interventi tra Italia e Svizzera, che quotidianamente complicano la vita dei frontalieri e di chiunque si sposti tra il capoluogo lariano e la Confederazione Elvetica. “Il cantiere prosegue per poter chiudere il cantiere in maniera definitiva il 9 maggio”, fanno sapere da Autostrade Per l’Italia.

Eppure il cantiere è rimasto fermo circa due mesi, da dicembre a febbraio, per agevolare gli spostamenti in vista delle festività natalizie e anche per i timori legati alle condizioni meteo. Timori che poi si sono rivelati infondati, a causa dell’assenza di nevicate, che, oltretutto, da diversi anni a questa parte sono di lieve entità. Ora invece per le giornate festive di Pasqua il cantiere procederà e non sarà sospeso, con il rischio di creare notevoli disagi alla viabilità.

Intanto Anas, in vista dell’aumento dei flussi di traffico sulla rete stradale e autostradale dovuti agli spostamenti alle festività pasquali, per garantire una migliore percorribilità e prevenire disagi alla circolazione ha deciso di rimuovere 404 cantieri (il 63% del totale). Come detto non sarà così per i lavori sull’autostrada A9. Negli scorsi fine settimana si è avuto un assaggio di cosa potrebbe verificarsi durante il ponte di Pasqua e anche la giornata odierna non ha fatto eccezione: lunghe code si sono formate tra Como Centro e Como Monte Olimpino e ancora rallentamenti tra Chiasso e Como Centro.

Difficile vedere possibili scappatoie per non rimanere intrappolati nel traffico. L’allarme arriva anche dalla Svizzera che raccomanda ai viaggiatori diretti verso Sud di mettersi in viaggio nelle prime ore del mattino di domani o nella notte del Giovedì Santo, giornata nella quale si annuncia il picco. E’ il Touring Club Svizzero a pubblicare le previsioni del traffico per le festività. “Chi prosegue verso l’Italia – si legge – dovrà pazientare ancora prima del valico di frontiera di Chiasso – Brogeda”. Alcuni automobilisti, poi, inizieranno il viaggio di ritorno già domenica anche se i maggiori intasamenti sono attesi per il lunedì di Pasquetta.

Ma i vacanzieri rossocrociati – così come quelli italiani – devono mettere in conto ulteriori rallentamenti una volta immessi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso a causa del cantiere in corso, che, come detto, non sarà interrotto per Pasqua, nella galleria San Fermo Nord che prevede nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana svizzera la deviazione di carreggiata.